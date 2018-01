Pas envie de faire la bringue toute la nuit pour la nouvelle année ? Besoin de cuver tranquillement pour les lendemains de fête ? Il y a peut-être un jeu en promotion pour répondre à vos attentes !

Les soldes Steam continuent

Les promotions de GOG.com

Les bonnes affaires de Gamesplanet

Pour aider les joueurs à rester bien au chaud pendant l’hiver, Gamesplanet propose en ce moment près de 200 jeux en promo. On retrouve ainsi des titres comme DOOM 3 : BFG Edition à 2,49 €, Castlevania Lords Of Shadow 2 à 5,99€, Call of Duty® : WWII à 46,99€,

Destiny 2 à 37,99€,The Elder Scrolls V : Skyrim à 3,75€,Total War : WARHAMMER II à 44,99€.

Du côté des bundles

Cette semaine, c’est la dernière ligne droite pour le Yogscast Jingle Jam, qui prend fin ce mois de décembre. Ce bundle exceptionnel propose de s’offrir plus de 70 jeux pour 29,33 € !

Parmi ces jeux, on retrouve : RUST, Dungeon of the Endless, Q.U.B.E : Director’s Cut, Garry’s Mod, Gunpoint, Warhammer : Vermintide ou encore Guild Wars 2 : Heroic Edition.

Les bons plans du Gold Xbox One

The Incredible Adventures of Van Helsing III est gratuit du 1er au 31 janvier

The Solus Project est à 6 € au lieu de 19,99 €

Sine Mora EX est à 11,99 € au lieu de 19,99 €

Les réductions du store PS4

Le pack de fondateur de Fortnite est à 19,99 € au lieu de 39,99 €

L’édition Deluxe de Wolfenstein II est à 39,99 € au lieu de 89,99 €

Need for Speed Payback est à 34,99 € au lieu de 69,99 €

Les abonnés Plyastation Plus ont également des titres accessibles gratuitement ce mois-ci.