L'histoire mouvementée des huit héros de Sense8 aura droit à une fin convenable. Netflix a finalement accepté de produire un épisode spécial de deux heures pour conclure la série.

Mise à jour du 25 avril 2018 : La fin de Sense8 sera mise en ligne sur Netflix le 8 juin 2018, a annoncé Netflix sur son compte Twitter.

The @sense8 finale arrives June 8 ! Tell your cluster. pic.twitter.com/FlDwnKzOYW — Netflix US (@netflix) April 24, 2018

Excellente nouvelle pour les fans de Sense8 : les questions qui étaient en suspens à la fin de la deuxième saison trouveront une réponse à l’occasion d’un épisode spécial de deux heures qui permettra de terminer correctement la série TV produite par Netflix, au lieu de laisser les téléspectateurs dans l’incertitude avec un cliffhanger irrésolu. En fin de compte, la mobilisation du public a payé.

C’est sur le compte Twitter de Sense8 que l’annonce d’un épisode final a été faite, avec une lettre signée de Lana Wachowski, l’une des deux réalisatrices américaines à l’origine de la série. On ne sait évidemment pas encore à quelle date le récit final de Capheus, Sun, Nomi, Kala, Riley, Wolfgang, Lito et Will sera raconté, puisque celui-ci est pour l’instant en cours de création.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0 — Sense8 (@sense8) June 29, 2017

Il faudra certainement attendre quelques mois avant de pouvoir connaître l’épilogue de toute cette aventure. Rappelons qu’entre la saison une et deux, Netflix avait déjà produit un épisode spécial, long d’un peu plus de deux heures, autour du thème de Noël. Il n’est pas sûr que Netflix puisse tenir ses délais pour le proposer pour les fêtes de d’année — le veut-il seulement ? –, aussi une diffusion en 2018 paraît plus plausible.

Il n’est absolument pas rare qu’une société de production décide l’annulation d’une série qui ne satisfait pas les objectifs qui ont été fixés en amont. Avant Sense8, Netflix a par exemple choisi de ne pas renouveler d’autres œuvres de son cru, comme Bloodline, Girlboss, Marco Polo ou encore The Get Down. C’est toutefois la première fois que Netflix cède en revenant très partiellement sur sa décision.

Pour les fans, la mobilisation a donc payé (par le passé, d’autres campagnes du même type avait permis de prolonger un peu certaines séries TV dont les audiences étaient faiblardes ; c’est le cas de Chuck par exemple) . Au lieu d’avoir une fin abrupte, ils auront droit à une fin qui s’efforcera sans aucun doute de clore un maximum d’intrigues qui ont été ouvertes au cours des deux saisons de Sense8.

Ça ne sera certainement pas simple, mais les deux cinéastes, Lana et Lilly Wachowski, ont deux heures pour cela. Soit la durée d’un film. Ça tombe bien, elles maîtrisent plutôt bien ce format.