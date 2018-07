Les beaux jours reviennent et avec eux, l'angoissante perspective du baccalauréat pour les lycéens français. Les jeunes gens connectés ont toutefois la possibilité d'assurer la dernière ligne droite des révisions avec des applications de qualité. Voici notre guide.

C’est ce vendredi 6 juillet que les résultats du Bac 2018 sont dévoilés. Si vous avez vu votre nom parmi les admis, félicitations ! Les portes de l’enseignement supérieur viennent de s’ouvrir à vous, si vous avez réussi à franchi sans encombre l’orientation sur Parcoursup. Pour les autres, tout n’est peut-être pas perdu : si votre note générale n’est pas trop loin de la moyenne, vous avez le rattrapage.

Dans le temps, ces révisions se faisaient dans des livres mais aujourd’hui, il y a des milliers de cours dématérialisés que l’on trouve sur le web et des services en tout genre fleurissent. Il faut dire que le marché de l’éducation numérique est en plein boom. Dès lors, il est aussi possible d’envisager des révisions via des applications mobiles ; il y en a un paquet sur l’App Store et Google Play.

Attention néanmoins à la qualité assez aléatoire de celles-ci. De nombreux éditeurs se laissent embarquer dans la niche commerciale mais tous n’ont pas pris la peine d’offrir aux lycéens un service de qualité. Afin d’éviter les mauvais coups et les fausses pistes, voici une liste d’applications convenant au programme de l’édition 2018 du baccalauréat.

Une liste que l’on peut compléter avec notre guide des applications étudiantes, afin de devenir le parfait petit écolier numérique

Duolingo Duolingo, réviser les langues

Les langues vivantes ne s’apprennent pas des livres de grammaire, mais peu de gens ont la chance d’avoir vécu dans un pays étranger avant la terminale. Pour pallier ce souci, une application comme Duolingo devrait vous ravir : elle vous permet de pratiquer une langue de manière plutôt fun, avec des exercices qui vont de la conjugaison à la pratique, en passant par la prononciation. Idéal pour maîtriser une langue vivante en la révisant dans le bus..

Digischool : startup de l'accompagnement scolaire Digischool édite de nombreux services à destination de l'école pour accompagner l'élève vers le bac, avec une approche interactive, pleine de conseils et très ludique. C'est un bon partenaire pour organiser et avancer dans ses révisions avec des stratégies de réussite mises en place au fur et à mesure. Quiz, assistance, fiches, bac blanc et accès aux services Digischool… à condition d'y mettre le prix, l'application s'avérera utile.

La startup édite aussi d’autres applications que l’on conseille aux lycéens : pour les plus scientifiques, on conseillera le tableau périodique des éléments de l’éditeur. Et enfin, pour les chanceux bacheliers, l’application dédiée à l’orientation et à Admission Post-Bac sera tout aussi utile.

MobiBac Mobibac : écoutez, c’est le bac MobiBac est une réalisation de Rue des écoles et de La Mutuelle des Etudiants (LMDE). Grâce à la participation de la mutuelle, l’application est entièrement gratuite ainsi que tout son contenu, un vrai plus alors que beaucoup d’applications monétisent à prix fort leur service. Malgré une interface datée, le lycéen trouvera des fiches simples et adaptées aux programmes scolaires et on appréciera aussi le format des révisions en temps limité. Notamment les cours audio, d’une minute ou deux, qui permettent d’y voir plus clair en un temps record. mobiBac Term ES RUE DES ECOLES Télécharger gratuitement

mobiBac Term L RUE DES ECOLES

mobiBac Term S RUE DES ECOLES

Télécharger gratuitement Vous voilà désormais numériquement prêts à réviser pour le baccalauréat et vous préparer au rattrapage. Pensez à désactiver les notifications Facebook et Snapchat pendant vos révisions et à mettre de côté Fortnite quelques jours, quitte à reprendre de plus belle juste après. Et surtout, bonne chance et bon courage !