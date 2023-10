La bande-annonce de présentation de la Switch a été retirée par Nintendo. Des internautes pensent que ce n’est pas le fruit du hasard : ce serait lié à l’hypothétique Switch 2.

Le 20 octobre 2016, on découvrait la Nintendo Switch pour la première fois. À l’époque, la firme nippone avait opté pour une communication simple, mais efficace : une bande-annonce d’un peu plus de trois minutes, qui explique tout ce peut faire la console hybride, avec des cas concrets. Le message est passé et tout le monde a compris ce qu’était la Switch. Étrangement, cette vidéo a été retirée de la chaîne YouTube. C’est ce qu’ont repéré des membres du forum Resetera le 18 octobre.

Une disparition curieuse, qui nourrit désormais les fantasmes du public : en faisant cela, Nintendo s’apprêterait à dévoiler une Switch 2. La marque japonaise ferait peu à peu le ménage, en mettant progressivement de côté un produit qui appartiendra bientôt au passé. Une hypothèse qui se tient d’un point de vue de visibilité sur le net : si la future console de Nintendo a « Switch » dans le nom, alors la bande-annonce de YouTube pourrait détourner les recherches sur Google. Sur un sondage Resetera, ils sont 50 % à parier sur une révélation imminente.

Trailer de présentation de la Nintendo Switch. // Source : Capture YouTube

On se dirige vers la fin de la Nintendo Switch

Nintendo pense-t-il vraiment à cela en gérant son catalogue de produits ? Rien n’est moins sûr. Certains estiment que le retrait de la bande-annonce de présentation de la Switch est dommageable pour l’histoire de la console, qu’importe la raison. Ex-employé de Nintendo of America, en charge de la partie sociale, Kit Ellis a déploré cela dans un tweet :

« Nintendo devrait prendre des dispositions pour s’assurer que la vidéo de présentation de la Switch reste sur sa chaîne pour toujours. Ils pourraient ne pas être d’accord, mais c’est une pièce importante de l’histoire des jeux vidéo. Il est temps de changer les esprits à ce sujet maintenant que leur musée officiel est en construction. »

On ne peut qu’approuver, dans le sens où la Nintendo Switch fait partie des consoles les plus vendues de l’histoire, avec près de 130 millions d’exemplaires. Elle a permis à la multinationale de se refaire une santé après l’échec cuisant de la Wii U. La vidéo, qu’on peut revoir sur d’autres chaînes, a récolté plus de 50 millions de vues. C’est colossal.

L’autre hypothèse serait liée à un problème de copyright. La vidéo utilise le morceau « Ha Ha Ha Ha (Yeah) » du groupe White Denim, et Nintendo n’en aurait plus les droits. YouTube est très soucieux de la question de la propriété intellectuelle, et peut-être que la bande-annonce reviendra un jour (avec une autre piste musicale ?). Numerama a demandé des précisions à ce sujet à Nintendo France et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

En tout cas, la communication de l’entreprise appuie cette deuxième option : aucune nouvelle console ne sera lancée avant le 31 mars 2024. D’aucuns diraient que « annoncer » n’est pas « lancer ». En ce sens, une Switch 2 pourrait être officialisée ces prochaines semaines. Avec une simple vidéo sur YouTube ?

