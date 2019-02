Sur Twitch, un grand débat va avoir lieu le 19 février. 10 ministres et plusieurs vidéastes vont y discuter de sujets politiques, notamment des revendications des jeunes.

Sur Twitch, c’est un stream un peu particulier qui va avoir lieu mardi 19 février. Comme l’a révélé France 2, 9 ministres et une secrétaire d’État vont débattre de sujets politiques avec des vidéastes, durant toute la journée.

5 thèmes abordés

La diffusion du Débathon aura lieu mardi 19 février dès 9h, nous a précisé Jean Massiet, l’un des organisateurs et membre de la chaîne dédiée à l’actualité politique « Accropolis ». Jusqu’à 20h, plusieurs débats auront lieu, de 2h chacun.

Les 4 thèmes du Grand débat (un site de consultation citoyenne lancé par le gouvernement) seront abordés successivement : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics. Jean Massiet indique à Numerama qu’un 5e thème a été ajouté pour l’occasion et compte tenu du public de Twitch, à savoir celui des jeunes et la politique.

Parmi les 10 ministres présents lors de ces tables rondes, il y aura notamment Édouard Philippe, François de Rugy et Jean-Michel Blanquer (il n’y aura que deux femmes, Emmanuelle Wargon et la secrétaire d’État Brune Poirson). Face à eux, plusieurs vidéastes.

Plusieurs vidéastes, de Twitch ou YouTube

Les coorganisateurs seront présents : les membres de la chaîne Twitch « Accropolis » et le youtubeur Hugo Travers, de la chaîne « Hugo Décrypte ». Ils seront accompagnés pour animer les débats d’Amélie Coispel, membre de l’association Les Internettes (qui promeut l’activité des femmes sur YouTube), Hardisk, des membres du collectif contre le changement climatique « On est prêts », Marine Périn, de la chaîne « Marinette, femmes et féminisme », Usul et le streamer Lutti.

Les internautes pourront également participer au débat en direct, puisque le chat restera ouvert sur Twitch. « On ne peut pas promettre de pouvoir prendre toutes les questions pour des raisons de temps, mais on suivra ce qu’il s’y dit », précise Jean Massiet, qui indique que le chat sera modéré par 11 personnes, « comme pour tous les streams sur Twitch ».

Comment suivre le débat ?

Cette initiative émane d’un partenariat entre Accropolis, Hugo Décrypte et le gouvernement. « On est allés demander au gouvernement si ça les intéressait, raconte l’un des membres d’Accropolis. On leur a expliqué que l’idée c’était de permettre aux jeunes de s’emparer du débat ».

« L’idée c’était de permettre aux jeunes de s’emparer du débat »

Il raconte que les convaincre n’a pas été chose aisée, et qu’il a fallu une certaine persévérance pour que les membres du gouvernement acceptent. « C’était important pour nous qu’ils viennent, dit Jean Massiet. Un débat sans eux c’est intéressant, mais c’est bien aussi que les jeunes puissent se sentir écoutés ».

Au départ « décontenancés », les ministres avaient « beaucoup de questions » sur le déroulé des événements. Eux qui sont « plus habitués aux plateaux de télé » se sont malgré tout montrés « curieux et intéressés », selon Accropolis.

Pour suivre le débat, plusieurs options sont possibles :