Dans un entretien publié par le Wall Street Journal, Donald Trump a affirmé sa volonté d'augmenter les droits douaniers sur les produits chinois. Et si cette politique augmente le prix de l'iPhone, le président pense que les consommateurs pourront l'encaisser.

Le président américain Donald Trump semble déterminé à augmenter les droits de douane sur les produits chinois. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, il confirme s’apprêter à étendre les tarifs douaniers aux plus de 200 milliards de produits importés qui ont échappé à la première vague de taxation.

Parmi ces produits, on retrouve l’iPhone, dont le prix pourrait augmenter de 10 ou 25 % dès le 1er janvier, selon le déroulé des négociations. Ces déclarations ont été publiées le 26 novembre 2018, à quatre jours du G20, pendant lequel Donald Trump doit s’entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping.

Apple avait déjà subi l’augmentation des prix liés aux droits de douane sur toute une partie de sa gamme de produits, et s’était manifesté auprès du représentant américain du commerce. Cette augmentation avait directement eu un impact sur le prix de vente pour les consommateurs, puisque Apple avait décidé de ne pas rogner ses marges. Mais l’iPhone et les ordinateurs de la marque n’étaient alors pas affectés.

Trump avait répondu à l’entreprise, dans un tweet comme il en a l’habitude, qu’ils n’avaient qu’à relocaliser leur chaîne de production aux États-Unis.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting ! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018