Le bureau d'enregistrement en charge des .me a suspendu le forum masculiniste incels.me, pour violation répétée de leur politique anti-abus.

Le registraire de nom de domaine .me, en charge de l’attribution des noms de domaine en .me, a suspendu le site incels.me pour une durée indéterminée. Il s’est justifié dans un communiqué publié le 20 novembre 2018. Incels.me était le principal forum des incels, une communauté de « célibataires involontaires », tristement célèbres pour leur misogynie exacerbée et, pour certains d’entre eux, la profération de menaces de viols et de meurtres.

En avril 2018, un homme a tué 10 personnes dans une attaque à la voiture bélier à Toronto. Dans un message posté sur son compte Facebook peu avant de commettre son crime, le meurtrier se revendiquait alors comme incel. Le terroriste avait transcrit en acte les propos violents courants sur certains forums incels, qui peuvent aller de menaces de viols aux appels au meurtre.

Fermé après de nombreux rappels à l’ordre

Ce tragique événement exposait ainsi au grand jour une communauté méconnue, présente sur de nombreux forums, et qui disposait d’un site propre, incels.me. Leur vocabulaire haineux et leur rhétorique du viol étaient alors décortiqués, et forcément, le registraire du nom de domaine incels.me a dû mener une enquête. Il s’est rapidement aperçu que les propos exprimés sur le forum s’opposaient à sa politique anti-abus, ce qui a mené à la suspension du site, le 15 octobre 2018.

« La décision de suspendre le domaine a été prise après que le registraire .me a épuisé toute possibilité de s’assurer que les propriétaires du domaines incels.me et de son forum soient en capacité d’enlever le contenu désigné, et d’empêcher du contenu identique ou similaire d’apparaître à nouveau sur le forum. », précise le communiqué, qui insiste sur le caractère exceptionnel de la mesure.

Une entreprise véreuse sponsorisait le forum

.me est le nom de domaine attribué au Monténegro depuis son indépendance en 2006, mais il a connu un succès international grâce à sa signification en anglais. Parfait pour les incels, très centrés sur leur célibat, et donc leur personne.

Le sponsor de incels.me, qui a déposé le nom, est une entreprise chinoise, ZhuHai NaiSiNiKe Information Technology Co Ltd. Cette inconnue du grand public dispose de plus de 54 000 noms de domaines, dont plusieurs hébergent des ventes illégales de médicaments. L’entreprise hors-la-loi ne s’est évidemment pas pliée à la demande de retrait des contenus abusifs du forum, émise par domain.me début septembre. Le communiqué du registraire se conclut en indiquant que le nom de domaine « resterait suspendu ».

Fin novembre 2017, plusieurs mois avant l’attentat de Toronto, Reddit avait fermé sa sous-rubrique r/incel, débordée par les propos haineux. Avec la fermeture de incels.me, c’est désormais leur principale plateforme d’expression qui ferme. Même si la communauté ne disparaîtra pas aussi facilement, leur visibilité se réduit grandement.