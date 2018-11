La pression monte sur Mark Zuckerberg. Alors que le patron de Facebook a déjà refusé à deux reprises de se rendre devant une commission internationale spéciale, une coalition de huit parlements l'appelle désormais à changer d'avis.

Mark Zuckerberg aurait-il dû accepter l’invitation initiale des parlements du Canada et du Royaume-Uni, au lieu de la rejeter au prétexte d’un agenda trop chargé ? Peut-être est-ce une réflexion qui a traversé l’esprit des cadres dirigeants du réseau social. Car à ce moment-là, seules deux assemblées nationales s’étaient mobilisées pour demander au fondateur du site de venir s’expliquer.

Aujourd’hui, ce ne sont plus deux parlements qui sont impliqués, mais huit.

Outre les représentations des deux pays cités plus haut, l’initiative a été soutenue par des députés d’Argentine, d’Australie et d’Irlande — qui ont rejoint le mouvement le 7 novembre — mais aussi par des élus du Brésil, de Lettonie et de Singapour. Ces derniers ont pris le train en marche le 16 novembre, date à laquelle le courrier adressé à Mark Zuckerberg a été actualisé.

The Brazillian, Singaporean and Latvian Parliaments have now joined us in the call for Mark Zuckerberg to give evidence to ‘International Grand Committee’ on Disinformation and ‘fake news’ on 27th November. Read our joint letter to @facebook here >>https://t.co/IG83pFtnnz

— Digital, Culture, Media and Sport Committee (@CommonsCMS) November 19, 2018