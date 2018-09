La Commission européenne trace la ligne rouge avant de prendre des actions punitives : si Facebook ne met pas fin à certaines clauses abusives d'ici la fin de l'année, les autorités chargées de la protection des consommateurs interviendront, avec des sanctions à la clé.

Věra Jourová est remontée. Pratiquement deux mois après avoir averti les États-Unis d’un possible arrêt de l’accord Privacy Shield (qui régit le transfert des données européennes vers les USA depuis 2016) si les Américains échouent à tenir tous leurs engagements, la commissaire européenne en charge des questions de justice et des consommateurs vient de sonner la charge contre Facebook.

« Ma patience a atteint ses limites. Alors que Facebook m’a assuré qu’il ajusterait enfin toutes ses conditions de service trompeuses restantes d’ici décembre, cela dure depuis trop longtemps », déclare la Tchèque dans un communiqué de presse, le 20 septembre. « Il est maintenant temps d’agir et de cesser de faire des promesses », ajoute-t-elle. Sinon, des actions offensives seront enclenchées.

I want #Facebook to be extremely clear to its users about how their service operates and makes money. Not many people know that #Facebook has made available their data to third parties or that for instance it holds full copyright about any picture or content you put on it.

— Věra Jourová (@VeraJourova) September 20, 2018