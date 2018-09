Le mouvement Let's do it! invite les citoyens du monde entier de nettoyer leur environnement proche le 15 septembre. L'objectif est de faire participer 5 % de l'humanité à ce nettoyage collectif.

Pour nettoyer la planète des nombreux déchets qui la polluent, il suffit de sortir dans la rue quelques minutes et de retrousser ses manches. De ce constat, est né l’initiative du « World Cleanup Day » : cette année, vous pourrez contribuer à ce grand nettoyage le 15 septembre 2018.

Organisé par le mouvement Let’s do it !, cette mobilisation n’a pas qu’une portée symbolique. Son objectif est de réunir au moins 5 % de l’humanité pendant cette action, et d’encourager les participants à nettoyer les rues, les rivières, les plages et les forêts dans 150 pays du monde.

« Une puissante ‘vague verte‘ de nettoyage commencera en Nouvelle-Zélande et se terminera 36 heures plus tard à Hawaï, avec des millions de personnes travaillant pour un objectif : une planète propre et saine », expliquent les organisateurs du World Cleanup Day.

Tout a commencé en 2008

L’organisation raconte que l’idée du World Cleanup Day est née en Estonie, il y a 10 ans : en moins de 5 heures, 4 % de la population (soit 1,3 millions d’habitants) était sortie dans les forêts et les campagnes du pays pour le nettoyer de ses déchets. Au total, plus de 10 000 tonnes de déchets ont été enlevés.

Sur le site de l’initiative, vous pouvez rechercher votre pays pour savoir comment contribuer, si vous le souhaitez, au nettoyage du 15 septembre. Une carte permet de savoir quels sont les endroits où une intervention est prévue. Vous pouvez également consulter les consignes de tri et de sécurité, ainsi que la manière dont les déchets que vous trouverez vont être traités.

Une carte pour savoir où participer au nettoyage

Le déroulé des opérations sera également relayé par les comptes Twitter et Facebook de World Cleanup Day France. Vous pouvez également partager l’application mobile mise à disposition par les organisateurs, sur iOS et Android.

Dans le monde, entre 3,4 et 4 milliards de tonnes de déchets sont produits par l’activité humaine chaque année. La situation est telle que certains s’agglutinent : dans l’océan Pacifique, un bateau vient de prendre le large pour nettoyer le continent de plastique qui s’est formé dans l’eau.