Le mandat de négociations de la commission des affaires juridiques pour la directive sur le droit d'auteur a été rejeté par le Parlement européen en séance plénière, jeudi 5 juillet.

C’est une victoire pour les opposants à la directive sur le droit d’auteur. Le Parlement européen vient en effet de rejeter jeudi 5 juillet le mandat de négociation concernant la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Sur les 627 votants, 313 parlementaires ont voté contre le mandat tandis que 278 élus ont apporté leur soutien. 31 eurodéputés se sont abstenus.

Avec ce rejet, la directive Copyright subit un important revers. Toutefois, le sujet n’est pas clos pour autant. C’est ce qu’explique Julia Reda, une députée fermement engagée contre ce texte : « tous les députés devront voter sur le filtrage automatique lors de l’upload et la taxe sur les liens aux alentours du 10 au 13 septembre. Maintenant, maintenons la pression pour nous assurer que nous sauvions votre Internet ! ».

Great success : Your protests have worked ! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing board. All MEPs will get to vote on #uploadfilters and the #linktax September 10–13. Now let's keep up the pressure to make sure we #SaveYourInternet ! pic.twitter.com/VwqAgH0Xs5

— Julia Reda (@Senficon) July 5, 2018