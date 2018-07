Un tableau de bord du service public a été mis en ligne afin de savoir où en est la dématérialisation des démarches. Il est aussi possible de donner son avis sur leur facilité d'utilisation.

Vous vous demandez si une démarche administrative peut être effectuée en ligne ? Pour le savoir, il vous suffit de vous rendre sur le portail NosDemarches.gouv.fr et de taper celle qui vous intéresse dans le champ de recherche. Le site vous indiquera alors s’il est possible de la faire depuis sur ordinateur, entièrement ou partiellement, ou s’il vous faudra contacter l’administration hors ligne.

Achat de timbre fiscal, changement d’école, demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule, déclaration de spectacle pyrotechnique, formulaire de demande d’indemnisation, paiement amendes, recherche, consultation de brevets, taxe de solidarité sur les billets d’avion, vote par procuration… ce sont littéralement des centaines de demandes qui sont référencées par le site.

Vous pouvez évaluer chaque démarche

Pour chaque recherche, par exemple l’achat d’un timbre fiscal, le site vous demande au passage la façon dont s’est déroulée votre requête (entièrement ou partiellement en ligne, ou d’une autre façon) et si l’expérience d’utilisation a été satisfaisante, moyenne ou problématique. Des questions additionnelles sont alors ajoutées si vous répondez au premier questionnaire, afin d’en savoir plus :

Était-ce facile à utiliser ? Le langage employé était-il facile à comprendre ? Avez-vous rencontré ces difficultés (la démarche n’a pas fonctionné, le site ne s’affichait pas bien sur mobile, problème de pièces jointes, autre) ? Avez-vous eu besoin d’aide (un(e) proche, une association, un agent administratif, Internet (site, forum…), autre) ?

Tous ces éléments doivent ensuite donner lieu à des statistiques permettant d’ajuster les procédures en ligne.

Outre une recherche, le site affiche les démarches les plus fréquemment sollicitées par les internautes : changement d’adresse, demande d’acte de naissance, déclaration impôt sur le revenu, déclaration préalable à l’embauche, etc. Un tableau de bord liste également toutes les démarches, classées alphabétiquement, avec une indication du ministère lié et si elle peut être réalisée en ligne.

Un site contributif

Il est à noter que le tableau de bord, mis en ligne le 2 juillet, n’est pas exhaustif.

« Le recensement est en cours, il sera complété et fiabilisé dans les prochains mois par les administrations et grâce à vos retours », écrit la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC). Si votre recherche ne donne rien, et si vous pensez l’avoir bien tapée, il est possible de déposer une demande de dématérialisation de démarche.

Vous serez alors redirigé vers une page dédiée dans lequel un encart vous invitera à décrire votre demande : informations sur la démarche que vous n’avez pas trouvée sur ce site : nom de la démarche, adresse URL, administration avec laquelle vous étiez en contact… Les agents de la DINSIC enquêteront alors et vérifieront si une suite peut être donnée à cette requête.

La mise en place de ce tableau de bord, « ouvert et contributif » sur les services publics qui sont accessibles en ligne, fait suite à un engagement du gouvernement fait en début d’année, lors d’un comité interministériel. Le gouvernement a alors partagé les grandes lignes du calendrier qui doit conduire d’ici quatre ans à une administration qui sera entièrement adaptée au numérique.