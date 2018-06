Au Parlement européen, une commission a approuvé la réforme du droit d'auteur, qui ouvre la voie à une taxation sur les liens et au filtrage automatique des contenus avant leur mise en ligne. Mais tout n'est pas perdu.

Les opposants à la réforme du droit d’auteur, proposée par Bruxelles, ont perdu une bataille, mais ils n’ont pas encore perdu la guerre. En effet, le scrutin du mercredi 20 juin à Bruxelles sur la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique n’était pas un vote impliquant l’ensemble du Parlement européen. Seule une commission spécialisée était concernée.

Plus précisément, la commission des affaires juridiques. Elle compte 25 membres, dont quatre français : Jean-Marie Cavada, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonet et Gilles Lebreton. L’instance a aussi dans ses rangs Julia Reda, une eurodéputée allemande qui a été élue en 2014 sous les couleurs du Parti pirate et qui a notamment proposé une réforme des droits d’auteur dans l’environnement numérique.

We can still turn this around ! The #linktax and #uploadfilters passed a critical hurdle today. But in just 2 weeks, all 751 MEPs will be asked to take a stand either for or against a free & open internet. The people of Europe managed to stop ACTA, we can #SaveYourInternet again ! pic.twitter.com/883ID7CKDE

— Julia Reda (@Senficon) June 20, 2018