Le timing est opportun : alors que les États-Unis ont officiellement renoncé, lundi 11 juin, à la neutralité du net, les 28 États membres de l’Union européenne, via l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (Berec), et l’Inde, à travers le gendarme des télécoms local (Trai), ont signé une déclaration commune en faveur d’un Internet ouvert.

« Dans cette déclaration, les deux parties exposent leur compréhension commune des éléments constitutifs des règles de neutralité du réseau et des aspects essentiels de la mission des régulateurs en matière de préservation de ces règles. Elle entend également montrer la volonté des deux parties de développer des échanges réguliers concernant la mise en œuvre de ces règles », est-il annoncé.

Regulators from India🇮🇳 and Europe🇪🇺 adopt today a joint statement on #NetNeutrality. Here are the building blocks for rules to ensure an internet open to all expressions and innovations👇🏼 These principles should have no border among democracies 🌎https://t.co/TgqigFs3ap pic.twitter.com/0DECU9QbE4

— Sébastien Soriano (@sorianotech) June 14, 2018