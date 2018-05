Les partisans de la neutralité du net aux États-Unis tentent le tout pour le tout. Au Sénat, les parlementaires sont parvenus à adopter un texte qui vise à rétablir ce principe. Mais des obstacles importants demeurent.

Tout n’est peut-être pas encore perdu aux États-Unis en ce qui concerne la neutralité du net. Grâce au ralliement de trois membres des Républicains, le camp Démocrate au Sénat américain a pu faire adopter une « résolution conjointe de désapprobation » pour contrer la Commission fédérale des communications (FCC). Mais cette victoire, bien qu’importante, ne sera pas suffisante.

Rappel des faits. En décembre, la FCC — dont la mission est de réguler le marché des télécoms aux USA — a voté en faveur de la suppression des règles sur la neutralité du net datant de la présidence Obama. En principe, c’est le 11 juin que ces dispositions doivent disparaître, le régulateur n’ayant pas pu acter cette suppression plus tôt pour des raisons administratives et juridiques.

Victory ! The Senate agreed with millions of Americans and voted to keep #NetNeutrality protections. Now we need to get the House to do the same. Visit https://t.co/EudDcfWpmt now to call your Representatives. pic.twitter.com/CCcsGtpJo8

— EFF (@EFF) May 16, 2018