Les sénateurs américains sont appelés le 16 mai à voter sur une « résolution conjointe de désapprobation » qui pourrait empêcher le régulateur des télécoms américain de mettre fin aux règles de la neutralité du net aux USA.

Dans le cadre d’un vote organisé au mois de décembre, la Commission fédérale des communications (FCC) — qui a la mission de réguler le marché des télécoms aux États-Unis — a approuvé la suppression des règles datant de l’ère Obama et qui ont permis à la neutralité du net d’exister outre-Atlantique. Toutefois, ce n’est que le 11 juin 2018 que ces dispositions disparaîtront effectivement.

Tout est perdu, donc ? Peut-être pas.

Les parlementaires américains qui sont en faveur du principe de non-discrimination des services et contenus ont encore une chance de contrer le vote de la FCC. Il suffit pour cela qu’une majorité d’élus au Sénat — qui est majoritairement républicaine, même si le rapport de force entre les deux grands partis est presque similaire — vote pour une « résolution conjointe de désapprobation », qui a été déposée en février.

If we don’t save #NetNeutrality @AjitPaiFCC will turn the internet into a digital oligarchy.

But don’t agonize, organize ! Keep making noise ! Speak out before it’s too late ! pic.twitter.com/rW3JzcKNZu

— Ed Markey (@SenMarkey) May 14, 2018