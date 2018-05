Dans le cadre du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, le gouvernement entend pénaliser les « raids » que mènent certains internautes pour tourmenter une victime. Le texte arrive à l'Assemblée nationale.

Présenté au Conseil des ministres à la fin du mois de mars, le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles arrive au parlement. Le texte, qui est porté par la secrétaire d’État Marlène Schiappa, est depuis ce mercredi 9 mai examiné au sein de la commission des lois à l’Assemblée nationale. Plus de 250 amendements doivent être passés en revue à cette occasion.

Objectif du gouvernement ? Que cette législation soit appliquée en 2018. Mais avant cela, il va falloir franchir un certain nombre d’étapes dans la procédure législative, car si l’étude d’impact a été effectuée et l’avis du Conseil d’État rendu, il reste encore à passer la commission des lois à l’Assemblée nationale, puis obtenir l’assentiment des députés et ensuite des sénateurs sur la même version du texte.

Début des travaux en Commission des Lois sur le projet de loi sur les Violences sexistes et sexuelles présenté par @MarleneSchiappa ! Plus de 250 amendements à étudier 💪

Objectif : mieux condamner les auteurs de violences sexistes et sexuelles 👏👏 #VSS #AuTravail pic.twitter.com/2DqHtRiBsL — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) May 9, 2018

Pénaliser les raids sexistes

Si le projet de loi ne compte que cinq articles modifiant le code de procédure pénale et le code pénal, l’un d’eux concerne directement les internautes. En effet, celui-ci vise à « compléter la définition des délits de harcèlement sexuel ou moral afin qu’ils puissent s’appliquer aux faits de cyberharcèlement résultant de raids numériques réalisés par plusieurs personnes agissant de façon concertée ».

« Même si vous n’avez participé à du cyberharcèlement qu’avec quelques tweets ou quelques messages sur des forums, vous pourrez être condamné », avait mis en garde Marlène Schiappa lors d’un passage à la télévision. Les internautes se livrant à ce genre d’attitude sont donc prévenus : il serait hasardeux de tenter de penser que sa responsabilité est diluée en agissant au sein d’un groupe.

Combler un vide juridique

Pour expliquer sa position, le gouvernement rappelle que le cyberharcèlement « n’est pas constitué si les propos ou comportements subis par la victime de façon répétée émanent de plusieurs personnes dont chacune n’a agi qu’une seule fois y compris si ces personnes ont agi de concert ». Dans ces conditions, impossible d’aider une personne « victime d’un raid numérique lorsque plusieurs internautes décident, d’un commun accord, de lui adresser des courriels offensants ».

« Pour éviter cette lacune dans la répression, l’article 3 complète les définitions du délit de harcèlement moral et du délit de harcèlement sexuel en indiquant que l’infraction sera également constituée lorsque ces propos ou comportements seront imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée », déclare l’exécutif.

Circonstance aggravante

Cette disposition, si elle est adoptée, complètera l’article 222-33-2-2 du code pénal, qui sanctionne que « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale », Internet étant alors une première circonstance aggravante.

En effet, les sanctions prévues s’élèvent au maximum à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende si ces faits ont été commis par l’utilisation d’un moyen de communication, soit le double des peines de base. Elles peuvent même être renforcées (3 ans de prison et 45 000 euros d’amende) si une autre circonstance aggravante est relevée : si la victime est un mineur de moins de 15 ans ou si elle est manifestement vulnérable (handicap, âge, maladie, grossesse, etc.).

Le texte de loi doit laisser au juge le soin de fixer le seuil déterminant le caractère groupé du cyberharcèlement.

