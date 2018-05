Alors que la saison 2 de Westworld est toujours en cours de diffusion, la chaîne câblée HBO vient de renouveler la série pour une troisième saison.

Westworld vient à peine de reprendre que HBO a déjà annoncé, ce 1er mai 2018, qu’elle aurait une troisième saison. La série dystopique américaine a redémarré le 22 avril 2018 avec l’épisode Journey into Night et prendra fin le 24 juin. Le parc est donc bien loin de fermer ses portes.

C’est par un tweet bref et nébuleux que HBO a fait part de la nouvelle sur le compte officiel de la série. Aucune date n’a été communiquée quant au tournage et à la sortie de cette fameuse saison. Toutefois, on sait que les fans avaient dû patienter plus d’un an entre la première et la deuxième saison.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, les scénaristes Lisa Joy et Jonathan Nolan expliquaient récemment que leur mode d’écriture de Westworld pouvait prendre beaucoup de temps. « Nous voulons que la série s’agrandisse et devienne plus ambitieuse et cela prend du temps. Nous voulons prendre tout le temps nécessaire afin de mener cela à bien. »