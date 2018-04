Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018. Si vous désirez en savoir plus sur ce texte, sachez qu'il existe un cours en ligne qui permettra de parfaire vos connaissances.

Adopté à la mi-avril 2016, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera en application le 25 mai 2018 dans l’Union européenne. Nous avons à ce sujet mis en ligne plusieurs articles consacrés à ce texte considérable, en mettant en avant les principaux changements pour les internautes, en expliquant le rôle du délégué à la protection des données ou ce que ça implique pour les employeurs.

Mais peut-être avez-vous besoin de parfaire vos connaissances sur le RGPD, avec un accompagnement plus pédagogique ? Si c’est votre cas, sachez qu’un cours en ligne est disponible sur la plateforme Fun-Mooc du ministère de l’Éducation nationale. Pendant six semaines, un enseignant associé au Conservatoire national des arts et métiers vous expliquera les tenants et les aboutissants du texte.

Le cours est assuré par Guillaume Desgens-Pasanau, enseignant au Conservatoire et par ailleurs magistrat.

Ancien employé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), où il assurait les fonctions de responsable du contentieux et de chef du service des affaires juridiques, M. Desgens-Pasanau sera accompagné par plusieurs intervenants, dont des avocats, des membres de la CNIL, des enseignants et des correspondants « Informatique et Libertés ».

Un cours ouvert au grand public, s’il est prêt à étudier 2h30 par semaine

Naturellement, le cours s’adresse avant tout aux personnes qui seront amenées, dans le cadre de leur travail, à tenir compte des effets du RGPD (juristes d’entreprises, délégués à la protection des données, etc.). Cependant, il est tout à fait possible, même pour le grand public, de suivre les enseignements, à condition d’y mettre du sien : l’effort à fournir est estimé à 2h30 par semaine.

En plus de ce cours, il peut aussi être utile de consulter le site de la CNIL, dans la mesure où des ressources ont été mises en ligne, par exemple pour démêler le vrai du faux au sujet de la mise en conformité avec le RGPD via une certification ou pour mener une analyse d’impact sur la protection des données si des traitements « sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes ».

Toutes ces ressources sont utiles pour échapper aux escrocs qui voudraient profiter du RGPD pour multiplier les arnaques.