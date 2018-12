Maddy Keynote revient en 2019 avec la thématique « Votre journée en 2084 ». Au programme de cette journée, des tables rondes, des conférences et des workshops, le tout animé par des invités de marques et des industriels.

Maddyness organisera la 4ème édition de son keynote sur l’innovation, dont le thème est cette année « Votre journée en 2084 ». L’événement se déroulera à Paris, le jeudi 31 janvier 2019, plus précisément au Cent-quatre. Comme chaque année, les têtes d’affiche sont nombreuses, et vous pourrez obtenir 30 % de réduction via notre code partenaire NUMERAMAMK9.

Dans cette projection du futur, les intervenants discuteront de trois thématiques : le travail, la consommation et le bien-être.

Maddyness a pris le parti de proposer une version du futur « positive et altruiste » et s’attèle à présenter aux projets qui pourraient permettre d’atteindre cet idéal. Pour cela, l’espace de près de 1000m2 sera divisé en 3 : deux scènes « business » et « visionary » pour accueillir tables rondes et conférences, et un espace workshop pour appréhender les innovations de plus près.

Du côté des speakers déjà annoncés, on retrouve des actrices publiques de haut rang comme l’actuelle ministre du travail, Muriel Penicaud, ou Kat Borlogan, directrice de la mission French Tech. Plusieurs chercheurs seront également de la partie : Jean-Claude Heudin, chercheur en informatique à l’université Paris-Sud partagera son expertise autour de l’IA, tandis que Patrice Flichy abordera les thématiques par la sociologie.

Mais peut-être que vous préfèrerez écouter le spécialiste en médecine aérospatiale Jeremy Saget. Instructeur et médecin sur les vols zéro-G, il est encore en lice pour participer aux premiers éventuels vols habités vers Mars non gouvernementaux.

Enfin plusieurs entrepreneurs partageront leur expérience. Parmi eux, on retrouve Lucie Basch, ingénieur à l’origine de l’application anti-gaspillage Too good to go, qui organise la collecte d’invendus et leur redistribution aux utilisateurs de l’app ainsi qu’aux personnes sans-domicile fixe.

