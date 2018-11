C'est la première fois depuis un an que le bitcoin chute sous les 5 000 dollars.

L’époque où le bitcoin frôlait les 19 000 dollars semble très, très lointaine. Ce 19 novembre 2018, la crypto-monnaie est passée sous la barre des 5 000 dollars (4 370 euros). Ce n’était pas arrivé depuis octobre 2017, a rappelé Bloomberg.

Le 16 décembre 2017, la valeur du bitcoin avait atteint des sommets : une unité valait alors 19 197 dollars, nourrissant nombre de spéculations sur la possibilité d’une bulle. Cette ascension fulgurante a été suivie par une lente descente au cours de l’année 2018.

BREAKING : Bitcoin drops below $5,000 for first time since October 2017 https://t.co/Cf8ZWQrEbr pic.twitter.com/QFo7AIOsxj

— Bloomberg (@business) November 19, 2018