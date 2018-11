Flickr a annoncé le plafonnement des comptes gratuits à 1 000 photos. Si vous n'intervenez pas, Flickr supprimera les clichés de trop.

Qu’il est loin, le temps où Flickr se félicitait de fournir un immense espace de stockage pour tout le monde, y compris sa communauté qui utilise un compte gratuit. Sept mois après son rachat par SmugMug, la célèbre plateforme d’hébergement et de partage de photos serre la vis. Prochainement, celles et ceux qui ne paient pas d’abonnement pour un compte pro ne pourront pas stocker plus de 1 000 photos.

Cette nouvelle politique concernant les comptes gratuits a en réalité été annoncée il y a quelques jours, puisqu’un communiqué de presse en a parlé le 1er novembre. Toutefois, ce n’est que ces jours-ci que la campagne de notification a véritablement démarré, avec des envois de courriels pour prévenir les internautes qui profitent d’un accès non-payant sans se douter de ce qui les attend.

Si vous avez plus de mille photos sur votre compte gratuit, quatre stratégies s’offrent à vous :

vous pouvez passer sur un compte pro pour ne plus avoir de souci (5.99 dollars par mois)

vous pouvez quitter Flickr et partir chez la concurrence ;

vous pouvez vider vos albums pour redescendre sous le seuil des 1 000 clichés

vous pouvez ne rien faire, mais c’est à vos risques et périls.

Flickr prévoit en effet de supprimer lui-même le surplus de fichiers dans vos albums si vous ne prenez aucune mesure, en partant des contenus les plus anciens jusqu’aux plus récents, jusqu’à ce que le nouveau plafond soit atteint. C’est ce que le service explique dans la page revenant sur ces changements, qui est partagée dans le mail d’avertissement actuellement envoyé aux internautes.

Le calendrier à venir

Ce changement de politique se fera en deux étapes. À partir du 8 janvier 2019, tous les comptes gratuits ayant plus de 1 000 photos dans leurs albums ne pourront plus importer de nouveaux clichés sur Flickr. Ensuite, après le 5 février 2019, l’élagage des comptes commencera. Cela laisse donc désormais un peu moins de trois mois aux utilisateurs pour prendre les dispositions qui s’imposent.

Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour profiter de ce téraoctet gratuit que Flickr lançait en mai 2013 pour chacun et chacune. La limitation est en tout cas drastique : avec un téraoctet, il était théoriquement possible d’accueillir 218 453 photos de 16 mégapixels chacune… ou 699 050 photos de 5 mégapixels. De quoi faire regretter l’époque Yahoo, même si tout n’était pas rose.