La Boring Company est pleine phase de recrutement. Et l'un des postes à pourvoir ne manquera pas de faire sourire.

Vous avez deux jours à tuer ? N’hésitez pas à proposer vos services à la Boring Company. L’entreprise d’Elon Musk a effectivement plusieurs postes à pourvoir. Et si la majorité concerne des ingénieurs demandant des diplômes et des qualifications spécifiques, l’un d’entre eux semble être à la portée de tout le monde : « gardien pour une tour de guet ».

D’autant que, visiblement, la Boring Company n’a besoin de cet employé que pour deux jours seulement. Interrogé par nos confrères de Business Insider le 15 novembre 2018, un représentant a indiqué que la durée du contrat était susceptible d’être étendue. Nul ne sait si le gardien sera équipé d’un lance-flamme pour protéger les installations.

The Boring Company is building a watchtower in LA out of dirt bricks & we need a knight to yell insults at people in a French accent https://t.co/VChOVXXVaz

