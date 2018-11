Javier Soltero, en charge de l'assistant vocal de Microsoft, va quitter le groupe. Il avait pris cette fonction en mars 2018.

Javier Soltero, vice-président de Microsoft, en charge de Cortana depuis mars 2018, va quitter le groupe à la fin de l’année 2018. Cette décision fait suite au changement de département de l’assistant vocal, pour rapprocher son développement de ceux d’Office et Microsoft 365. L’ancien dirigeant a confirmé l’information sur son compte twitter le 6 novembre.

Dans son message, il n’a pas parlé de l’IA Cortana. Il s’est contenté d’un très générique « je suis très optimiste en la capacité de Microsoft à grandir en créent des excellents produits pour les personnes du monde entier. »

2/ I am deeply optimistic that Microsoft will continue to grow by building great products for people around the world. I'm grateful to have learned so much about what it really takes to have massive scale success & look forward to putting these lessons to work on something new.

