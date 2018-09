Une étude de chercheurs américains révèle que Facebook ne se contente pas des données que vous lui avez communiquées.

Une équipe de chercheurs en informatique et science de l’information de la Northeastern University de Boston révèle dans un article comment Facebook laisse les publicitaires atteindre des informations collectées indirectement.

La journaliste Kashmir Hill, senior reporter d’une cellule d’investigation de gizmodo.com, a elle-même travaillé avec l’un des chercheurs, Adam Mislove. Elle appelle shadow contact information les données que Facebook possède sur vous sans que ne les lui ayez jamais confiées.

That thing where you go to a company and ask if they do something and they are like 'no way.’

And then some academic researchers perform extensive testing to see if company does that thing.

And then company is like, ‘oh yeah, we do that thing.’https://t.co/5tDjv4rvg9

— Kashmir Hill (@kashhill) September 26, 2018