Le géant du e-commerce doit prochainement proposer un caisson de basse Echo Sub qui permettra de rehausser la qualité du son diffusé par ses enceintes connectées Echo.

La gamme de produits Amazon Echo va prochainement s’agrandir. Alors que le géant du commerce électronique vend déjà plusieurs enceintes connectées, en particulier dans l’hexagone, à savoir l’Amazon Echo et l’Echo Dot (sa version mini) et l’Echo Spot, une fiche repérée par le site Pocket-Link évoque un… Echo Sub.

Référencé un temps sur la version britannique du site marchand, avant d’être retiré, le produit est un caisson de basse permettant de donner plus de punch à une musique en train d’être jouée. L’Echo Sub pourra ainsi se coordonner avec une ou plusieurs enceintes connectées Echo pour une diffusion de meilleure qualité.

Système 2.1

Plus précisément, le traitement du son dans cette configuration pourra se faire dans un système 2.1, avec deux enceintes Echo jouant chacune un rôle spécifique (canal gauche et canal droit), tandis que le caisson de basse se retrouve au centre du dispositif. D’ailleurs, à terme, peut-être qu’Amazon ira encore plus loin, avec des formats multicanaux supérieurs, 4.1, 5.1, 6.1 ou encore 7.1.

Sur la fiche technique, il était indiqué que l’appareil délivrait une puissance de 100 watts et d’un haut-parleur large de 6 pouces. Côté tarif, le prix affiché était de 75 livres sterling, ce qui équivaut à près de 85 euros. À titre de comparaison, l’Echo de 2ème génération est vendu en France 99 euros. L’Echo Sub serait vendu à partir du 11 octobre ; entretemps, son existence devrait être officialisée par Amazon.