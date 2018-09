Arianespace annonce un accord multi-lancement pour cinq satellites opérés par Eutelsat. C'est le premier accord commercial pour Ariane 6.

On connait désormais le nom du premier partenaire commercial pour Ariane 6. Il s’agit d’Eutelsat, une société française spécialisée dans les services de télécommunications par satellite. Le contrat signé avec Arianespace, qui opèrera le nouveau lanceur lourd à partir de 2020, concerne cinq lancements vers l’orbite géostationnaire. Ils s’étaleront jusqu’en 2027.

Les satellites d’Eutelsat ne seront toutefois pas les premiers qui seront transportés par Ariane 6. Lors du vol inaugural, prévu le 16 juillet 2020, deux satellites Galileo seront transportés par le successeur d’Ariane 5. Ils compléteront alors un peu plus le système de positionnement par satellite mis en place par l’Union européenne pour disposer d’une alternative, plus précise, au GPS.

#Ariane6’s commercialization is accelerating, with five future launches using the next-generation vehicle already selected by commercial and institutional customers ! #MissiontoSuccess @Eutelsat_SA @EU_Commission #DGA @ESA @CNES pic.twitter.com/pFwC4cr52r

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) September 10, 2018