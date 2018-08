Des rumeurs circulent à propos du lancement par Microsoft d'un pack unique contenant les abonnements Live et Game Pass ainsi qu'une console Xbox One.

Une rumeur courait depuis le tweet de Tom Warren, publié le 3 août 2018. Par la suite, Windows Central a approfondi le sujet et fait part de ses informations dans un article du 22 août 2018.

Qu’en est-il ? Microsoft serait sur le point de lever le voile sur un nouvel abonnement nommé le « Xbox All Access » qui inclurait la console phare de l’entreprise, mais aussi tous les services associés sur une période de deux ans.

L’offre packaging, le futur des consoles ?

Qu’est-ce que le Xbox All Access ? Bien que tout soit encore à l’état de rumeur, nous le rappelons, Microsoft souhaiterait mettre en place un service d’abonnement mensuel. Il constituerait un moyen moins onéreux pour acquérir une console Xbox et les services associés comme Xbox Live et Xbox Game Pass, le tout sur 24 mois.

D’après Windows Central, Microsoft devrait en dire un peu plus sur le sujet d’ici la fin du mois. Simplement, le service ne devrait concerner que les États-Unis a priori puisque Microsoft n’a pas évoqué le moindre détail à ce propos durant la Gamescom. Les clients payeront autour de 22 $ par mois pour une Xbox One S et 35 $ pour une Xbox One X. À la fin des deux années contractuelles, les abonnés posséderont entièrement leur console. Une offre tout-en-un qui rappelle donc la manière dont les opérateurs vendent les smartphones avec des forfaits. Elle pourrait être pertinente, dans la mesure où le marché du jeu vidéo est clairement en train de s’orienter vers le service — et notamment avec les offres liées au cloud gaming.

Cela pourrait également accroître les abonnements au service Xbox Game Pass et, en fin de compte, agrandir la communauté Xbox.