Lyft et Aptiv, qui opèrent uniquement à Las Vegas, ont pu se vanter de plus de 5 000 trajets effectués depuis janvier.

Nous apprenons via l’agence de presse Reuters que Lyft , en partenariat avec Aptiv, recensent plus de 5 000 trajets dans leurs voitures autonomes. Le service a été lancé en janvier 2018 à Las Vegas au Consumer Electronics Show (CES) qui s’est déroulée dans la même ville. Nous avions effectivement pu voir les taxis autonomes en action — annulés toute une journée d’ailleurs à cause de la pluie.

Une flotte de 20 véhicules

D’après l’entreprise Aptiv, 400 trajets auraient été effectués durant la semaine du CES en janvier 2018. Sept mois plus tard, les deux firmes affichent plus de 5 000 courses au compteur, soit un peu plus de 700 courses par mois.

Pour l’instant, Aptiv concentre ses efforts sur Las Vegas. Avec Lyft, le service de mise en relation d’utilisateurs avec des conducteurs concurrent d’Uber, ils utilisent une modeste flotte de 20 voitures desservant les destinations populaires de la grande ville. Les deux espèrent ajouter dix voitures à leurs rangs dans les semaines qui suivent ainsi que de nouvelles destinations dans le centre-ville de Las Vegas.

Le coût du voyage est le même qu’en voiture classique et le revenu est divisé entre les deux compagnies sans que l’on connaisse les détails de cet accord. « Nous voulons vraiment que cela soit quelque chose d’accessible pour tous les passagers Lyft à Las Vegas », a déclaré Jody Kelman, cheffe de produit de Lyft, auprès de The Verge. D’après elle, les retours ont été majoritairement positifs et 20 % des passagers choisissent de prendre plus d’un seul voyage avec une voiture autonome.

Bien que ces voitures aient le qualificatif « d’autonome », un conducteur reste présent dans le véhicule pour des raisons de sécurité. Ni Aptiv ni Lyft n’ont souhaité précisé à quelle fréquence le conducteur a dû prendre le volant.