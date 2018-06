Instagram, l'application de partage de photos et de vidéos, vient de célébrer 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Seule une poignée de sites web peuvent se vanter de cet exploit.

Nouveau cap franchi pour l’un des réseaux sociaux préférés des « millennials. » Instagram recense désormais 1 milliard d’utilisateurs mensuels. C’est ce qu’a annoncé Kevin Systrom ce 20 juin, co-fondateur d’Instagram, à l’occasion d’une conférence à San Francisco. En décembre 2016, la plateforme revendiquait 600 millions d’utilisateurs, elle a donc réuni près de 400 millions de membres supplémentaires en l’espace de 1 an et demi.

Retour sur une croissance fulgurante

Suivez Numerama sur Instagram Notre compte est confidentiel, mais exceptionnel. Vous pourrez y suivre nos journalistes en vadrouille, en quasi-temps réel. De quoi profiter de votre média préféré d’une autre manière !

Instagram a fait son entrée sur la toile en octobre 2010, fondé par Kevin Systrom et Michel Mike Krieger . Un an plus tard, Instagram est désigné comme application de l’année par Apple et revendiquait 100 millions d’utilisateurs en avril 2012. Six ans plus tard, trois zéros ont été ajoutés au compteur et ce sont donc 1 milliard de personnes qui partagent photos et vidéos, ou prennent des captures d’écran de vos stories.

Cette croissance est en partie due au rachat d’Instagram par Facebook, survenu en avril 2012. Depuis cette date clé, sa fréquentation n’a fait qu’augmenter de manière exponentielle jusqu’à ce chiffre astronomique qu’une toute petite partie du monde des réseaux sociaux peut revendiquer (Facebook, YouTube, Messenger, WeChat et WhatsApp). Twitter ne dépasse pas encore les 330 millions d’utilisateurs et Snapchat ne dispose « que » d’une base de 190 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

Affichant donc une santé de fer, Instagram en a profité pour dévoiler sa nouvelle application intégrée de vidéos longues, IGTV, qui est une sorte de « YouTube à la verticale ». Une concurrence frontale s’annonce donc entre les deux géants au milliard d’utilisateurs.