Match Group, l'entreprise propriétaire de Tinder, vient de racheter Hinge, une application de rencontre qui se voulait aux antipodes de Tinder en favorisant la « qualité des relations ».

Hinge, l’application « anti-Tinder », vient d’être rachetée ce 20 juin par Match Group. Cette société propriétaire d’autres applications de rencontre comme OkCupid, PlentyOfFish et Match.com détient désormais 51 % de parts chez Hinge et pourrait acquérir le reste dans les 12 mois qui suivent.

Une acquisition progressive

D’après l’agence de presse PR Newswire, le groupe Match a fait son investissement initial en septembre 2017. À l’issue de cet investissement, la fonction swipe a été retirée et un focus sur les « vraies relations » a été apporté. Ces modifications ont considérablement accru le nombre d’utilisateurs sur l’application (+ 400 %), une croissance qui aurait décidé Match à augmenter graduellement sa participation dans le capital de l’application.

« L’implication de Hinge dans l’expérience des utilisateurs et leur approche novatrice vis-à-vis de la rencontre a créé un produit très pertinent », a rapporté Mandy Ginsberg, la CEO de Match Group. Hinge souhaitait une image moins volage que Tinder et avait su conquérir une population jeune, essentiellement des femmes « urbaines et instruites » d’après Mandy Ginsberg. L’application faisait en sorte de réduire le ghosting (le fait de ne pas répondre à quelqu’un) avec la fonctionnalité Your Turn. Celle-ci laisse les utilisateurs décider de qui initie la première communication et rappelle à l’un ou l’autre que c’est à son tour de répondre.

De son côté, Justin McLeod — le CEO de Hinge — a déclaré : « Alors que notre objectif premier reste de créer un service de rencontre le plus efficace possible pour nos membres, il est maintenant temps pour nous de fournir ce service à plus de personnes aux États-Unis et à l’étranger. Nous sommes ravis de compter sur le soutien et l’expertise de Match Group pour notre évolution. » Hinge est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Inde. Avec le concours du géant Match Group, on peut s’attendre à une arrivée prochaine en France.