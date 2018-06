La Coupe du monde de football se déroule du 14 juin au 15 juillet. Pour celles et ceux d'entre vous qui se rendront en Russie pour assister à des matchs, Numerama propose un tour d'horizon du coût des communications en Russie.

C’est à partir du 14 juin 2018 que va se dérouler la phase finale de la Coupe du monde, qui rassemble 32 nations qualifiées, dont la France. Organisée cette année en Russie, la plus prestigieuse des compétitions de football sera vécue pour la très grande majorité d’entre vous à travers l’écran du téléviseur, entre amis ou en famille, avec des collègues ou dans un lieu public aménagé à cet effet.

Mais pour une poignée de fans, ou à l’occasion d’un séjour en Russie, la passion du ballon rond pourra être assouvie sur place. Le public français est en effet toujours du voyage, où qu’aille l’équipe de France. Aussi certains d’entre vous se rendront peut-être à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Sotchi ou dans l’une des huit autres villes sélectionnées pour accueillir des matchs.

Si vous entendez garder un contact avec la France pendant votre escapade (que ce soit pour donner des nouvelles, partager votre joie ou taquiner un proche), un tour d’horizon des offres mobiles s’impose.

Nous vous proposons donc de synthétiser le coût des communications pour les cas de figure les plus classiques (vous émettez des appels, des SMS et des MMS ou vous en recevez, et vous surfez un peu sur Internet en dehors du réseau Wi-Fi de votre hôtel, dont l’accès est généralement gratuit ou accessible à un tarif relativement raisonnable) et pour les quatre principaux opérateurs français.

Orange Orange en Russie

Communications Forfaits & Open Mobicarte et carte prépayée Appel vers la France métropolitaine et zone DOM 2,9 €/min 2,9 €/min Réception d’un appel de France 1,4 €/min 1,4 €/min Envoi d’un SMS vers la France 0,28 €/SMS 0,28 €/SMS Réception d’un SMS Inclus Inclus Envoi d’un MMS vers la France 1,1 €/MMS 1,1 €/MMS Réception d’un MMS 0,8 €/MMS 0,8 €/MMS Données mobiles (connexions multimédia GPRS/EDGE/3G 0,13 € /10 Ko 0,13 € /10 Ko

Il est à noter qu’Orange propose deux formules « Pass Evasion ».

La première, intitulée Pass Evasion 1, propose deux options, chacune facturée 31 euros et sans engagement. La première donne droit à 3 Go de données Internet, 30 minutes d’appel téléphonique et 50 SMS. La seconde inclut 2 heures d’appel et 50 SMS. Chacune de ces deux options est valable pendant 31 jours, ce qui permet pile poil de couvrir la durée de la Coupe du monde, à supposer que vous restiez tout le long.

La seconde, nommée Pass voyage Reste du monde, propose quatre options, chacune ne durant que 7 jours : 15 minutes d’appel + 10 SMS (15 euros), 30 minutes d’appel + 10 SMS (25 euros), 60 minutes d’appel + 10 SMS (45 euros) et 50 Mo d’Internet (25 euros). Ce pass concerne l’ensemble du monde sauf l’Amérique du Nord, la zone Maghreb-Turquie et les pays d’Europe.

Le détail des offres peut être consulté sur le site d’Orange.

Bouygues Telecom Bouygues Telecom en Russie

Communications Forfait B&You, Sensation, Bbox Nomad & Cartes prépayées Appel vers la France 2,3 €/min Réception d’un appel de France 1 €/min Envoi d’un SMS vers la France 0,3 €/SMS Réception d’un SMS Inclus Envoi d’un MMS vers la France 10,24 €/ Mo Données mobiles 10,24 €/ Mo

Bouygues Telecom propose sur son site web un outil permettant de vérifier les coûts de communications à l’international en indiquant l’offre, le forfait, le pays d’appel et la destination visée.

SFR SFR en Russie

Communications Forfait sans option de blocage Forfait avec option de blocage SFR la Carte SFR connecté partout Appel vers la France 2,38 €/min 2,38 €/min 1,80 €/min N/A Réception d’un appel de France 1,32 €/min 1,32 €/min 1 €/min N/A Envoi d’un SMS vers la France 0,66€/SMS 0,66€/SMS 0,50€/SMS Inclus Réception d’un SMS Inclus Inclus Inclus Inclus Envoi d’un MMS texte vers la France 0,99 €/MMS N/A N/A N/A Envoi d’un MMS photo vers la France 1,91 €/MMS N/A N/A N/A Envoi d’un MMS vidéo vers la France 3,56 €/MMS N/A N/A N/A Réception d’un MMS Inclus N/A N/A N/A Données mobiles (SFR Voyage) 13,20 €/Mo N/A N/A 13,20€/Mo

Il est à noter que SFR propose un « Pack Séjour Europe de l’Est » avec les forfaits sans option de blocage. Valable 7 jours, il est facturé 35 euros et inclut 30 minutes d’appel, 30 SMS et 10 Mo de données Internet. Il couvre cinq pays d’Europe de l’Est, dont la Russie.

La tarification détaillée appliquée par SFR est accessible sur son site web.

Free Mobile Free Mobile en Russie

Communications Forfait à 19,99 €/mois Forfait à 2 €/mois Appel vers la France 1,75 €/min 1,75 €/min SMS vers la France 0,27 € par envoi et destinataire 0,27 € par envoi et destinataire MMS vers la France 1,05 € par envoi et destinataire 1,05 € par envoi et destinataire Réception d’un appel de France 0,95 €/min 0,95 €/min Réception d’un SMS Inclus Inclus Réception d’un MMS 0,76 € par envoi et destinataire 0,76 € par envoi et destinataire Données mobiles (25 Go /mois n 3G inclus) Au-delà des 25 Go : 3,95 € / Mo 3,95 € / Mo

Fans de foot, la Coupe du Monde approche et Free pense à vous en incluant 25Go/mois d'internet mobile en roaming depuis la Russie dès aujourd'hui ! #Russia2018 #Freemobile ⚽️👍https://t.co/D37rmhdNCj pic.twitter.com/CeQ4k8Y1Xr — Free (@free) May 22, 2018

Free Mobile propose une synthèse de sa tarification sur son site web.