Pour sa deuxième semaine d'exploitation, Avengers: Infinity War a battu un nouveau record en atteignant un milliard de dollars de recettes mondiales en seulement onze jours.

La semaine précédente, le troisième opus de la saga Avengers établissait le record du meilleur démarrage cinématographique de tous les temps, surpassant Star Wars : le Réveil de la Force. Box Office Mojo affirme que Infinity War a dépassé le milliard de recettes en un « temps record ».

Un milliard pour onze jours

Comme le rappelle Box Office Mojo, à ce jour seuls 34 films ont su atteindre ce chiffre exceptionnel. Dans cette liste, quatre autres productions Marvel sont présentes dont Black Panther, toujours à l’affiche. Diffusé dans près de 54 pays, le film bénéficie de sa sortie récente en Russie où il peut se vanter d’un lancement à 4,9 millions de dollars pour son premier jour.

S’il devient tenant du titre du film ayant atteint 1 milliard de recettes le plus rapidement et du film au meilleur démarrage cinématographique, il ne bat cependant pas Star Wars : le Réveil de la Force qui conserve les meilleurs chiffres du second week-end d’exploitation : 149 millions pour ce dernier contre 112 millions pour Infinity War.

En Chine, la sortie du film est prévue pour le 11 mai et aucun chiffre n’a été avancé pour le moment. Il faudra donc s’attendre à un nouveau bond dans les recettes engrangées par la saga.