Revolut, néo-banque anglaise, propose jusqu'au 19 avril la carte de débit Visa offerte (au lieu de 6 euros habituellement). Comment en profiter ? Rien de plus simple.

Revolut est une néo-banque uniquement accessible depuis son mobile grâce à une application native. L’inscription est très rapide (et entièrement gratuite) et permet de gérer entièrement un compte secondaire depuis son smartphone, sans avoir besoin de justifier ses revenus (juste son identité en prenant en photo sa carte d’identité).

Le compte est très modulable et permet de gérer instantanément ses opérations bancaires sans frais de gestion de compte.

Par rapport à ses concurrents, Revolut offre la possibilité de faire un change rapide et à moindre frais entre plusieurs devises. La banque s’est démarquée en ajoutant le support de quelques cryptomonnaies. De plus, Revolut permet de payer gratuitement par carte en euro ou en devise étrangère avec des taux très avantageux et de retirer gratuitement des espèces en euro ou en devise étrangère jusqu’à 200 euros par mois (puis 2 % du montant).

Pour recevoir gratuitement la carte Visa, il suffit de suivre ces étapes :

Utiliser les liens présents dans l’article pour s’inscrire sur Revolut (sinon l’offre ne sera pas disponible) ;

Entrer son numéro dans le champ prévu à cet effet ;

Cliquer sur Commencer (ou Continue) ;

Recevoir un lien de téléchargement par SMS ;

Télécharger l’application Android ou iOS ;

S’inscrire ;

Charger le compte de 10 euros (utilisables avec la carte par la suite, bien entendu) ;

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?

L’inscription et l’utilisation du compte sont entièrement gratuits, pas de frais de gestion !

Un must-have pour payer à l’étranger facilement avec des taux intéressants et sans frais de transaction

