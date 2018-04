Orange et Bouygues Telecom inclut désormais le coût de location de leur box dans le prix de l'abonnement, au lieu de l'indiquer à part. SFR avait aussi ajusté sa grille tarifaire.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a finalement obtenu gain de cause : les quatre grands fournisseurs d’accès à Internet incluent désormais tous le coût de location de la box dans le prix des abonnements, au lieu de l’indiquer à part, ce qui ne simplifiait pas la lisibilité du tarif final pour l’internaute.

Selon les constatations de ZDNet et Next Inpact, la grille tarifaire d’Orange et celle de Bouygues Telecom englobent désormais la location de leur box, celle-ci s’élevant à quelques euros par mois. Ces deux opérateurs étaient les deux derniers à ne pas le faire, SFR ayant ajusté ses pratiques plus tôt dans l’année et Free ayant toujours été dans les clous.

La répression des fraudes avait pris contact en septembre avec les trois fournisseurs concernés pour leur demander de changer la manière de présenter leurs tarifs, afin qu’ils soient plus clairs et qu’ils reflètent mieux le « vrai prix » d’un abonnement à Internet, c’est-à-dire la somme qui sortira effectivement chaque mois du compte en banque de l’abonné (tous les frais qui sont obligatoires, en somme).