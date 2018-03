Orange Bank étend son offre bancaire : du crédit à la consommation est proposé depuis mars et une carte Visa premium est attendue au cours de l'été. L'entreprise veut aussi proposer du crédit immobilier.

Avec un peu de retard à l’allumage, Orange Bank a commencé à proposer une offre de crédit à la consommation en France. Prévu au départ pour l’automne 2017, mais finalement retardé à cause des déboires initiaux de la banque exclusivement accessible sur mobile voulue par l’opérateur historique, ce type de prêt est disponible depuis le mois mars, à la suite d’une mise à jour de l’application mobile.

Dans le détail, la banque d’Orange permet d’emprunter de 500 jusqu’à 7 000 euros sans avoir besoin de fournir la moindre information supplémentaire — Orange Bank se base sur les éléments qui ont été demandés lors de l’ouverture d’un compte.

Il est aussi possible de faire un emprunt jusqu’à 75 000 euros, selon l’éligibilité du client, mais il faut satisfaire un certain nombre de critères. La durée de remboursement peut s’étaler d’un à six ans, selon le montant emprunté et les mensualités versées. Celles-ci peuvent être modifiées par le client à n’importe quel moment.

Du crédit à la consommation chez N26

L’arrivée immnente du crédit à la consommation made in Orange constitue une riposte à N26, qui a lancé sa propre offre à la mi-décembre. La banque allemande propose un prêt pouvant aller de 1 000 à 40 000 euros, avec un taux fixé à 4,59 %. La validation définitive du prêt se fait en l’espace de 24 heures ouvrées, une fois toutes les démarches requises accomplies.

Le crédit à la consommation n’est pas le seul segment bancaire sur lequel Orange entend se positionner. Il est aussi prévu de proposer une offre de crédit immobilier et, indique Le Figaro, de sortir une carte Visa Premium. L’entreprise propose par ailleurs d’épargner, avec un livret sur lequel est appliqué 1 % de taux d’intérêt. Des bonnes raisons de se lancer avec Orange Bank ? Cela reste à voir.

(mise à jour avec le lancement du crédit à la consommation sur Orange Bank)