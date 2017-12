Nissan compte profiter du salon automobile de Tokyo pour dévoiler des variantes de ses véhicules. Notamment une version Grand Touring de sa Leaf, la 100 % électrique de sa gamme.

Nissan sera présent en force lors du futur salon automobile de Tokyo qui se tiendra en janvier. Le constructeur japonais y arborera notamment des variantes de ses voitures, à commencer par une version Grand Touring de la seconde génération de sa Leaf, 100 % électrique, dont les premières livraisons sont prévues pour l’année prochaine.

Cela ne veut pas dire que cette déclinaison sera commercialisée un jour mais, a priori, le constructeur se pose la question alors que le segment prend de plus en plus d’ampleur. De toute évidence, les véhicules de cet acabit finiront par être proposés avec ce genre de finitions premium.

La Leaf s’embellit

En tout cas, cette Leaf Grand Touring est plutôt jolie. On n’en sait pas beaucoup à son sujet — notamment du côté de la motorisation et des équipements — mais on peut apprécier sa livrée bi-ton noire et argent et son look plus agressif. Cela confrère à la Leaf 2 une silhouette plus tape-à-l’œil, sachant que Nissan promet un habitacle sophistiqué, sans aucune précision supplémentaire pour le moment (il s’agit d’un simple teasing après tout).

Durant le Tokyo Auto Show (12-13-14 janvier), Nissan montrera aussi un concept de Leaf Nismo, un modèle reconnaissable à sa robe blanche et noire soulignée par du rouge, parachevée par des inserts à caractère sportif.

Sur cette conception, la firme note, « La version Nismo Concept de la nouvelle Leaf possède un extérieur sportif designé par Nismo, la division sports automobiles et tuning de Nissan. L’ajout de la technologie Nismo aux lignes de la voiture améliore les performances aérodynamiques sans sacrifier le coefficient de traînée ». Mais, là encore, rien n’indique que ce modèle sera proposé au commun des mortels un jour.