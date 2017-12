John McAfee, le célèbre inventeur du logiciel antivirus, affirme avoir été victime d'un piratage de son compte Twitter. Celui-ci avait publié une série de tweets recommandant des crypto-monnaies méconnues, peu après qu'il ait promis de limiter ce type de messages.

La nouvelle casquette deJohn McAfee, le célèbre créateur de l’entreprise antivirus qui se présente désormais comme un spécialiste des crypto-monnaies, lui vaut d’être particulièrement remarqué.

Après avoir commencé, début décembre, à recommander chaque jour à ses plus de 500 000 abonnés Twitter des crypto-monnaies méconnues — dont la valeur décollait dans la foulée — , l’entrepreneur écossais a récemment promis qu’il se limiterait à des conseils hebdomadaires.

Mais mercredi 27 décembre, comme le rapporte la BBC, son compte a publié une multitude de recommandations en crypto-monnaie… avant que John McAfee ne les efface et affirme avoir été piraté malgré son recours à la double-authentification pour plus de sécurité.

« Je n’exerce aucun contrôle sur la sécurité de Twitter. J’ai compris que j’avais été hacké quand j’ai allumé mon smartphone [depuis le bateau où j’étais] et que j’ai vu l’image jointe. » Son tweet épingle au passage ses détracteurs qui l’accusent de leur avoir « fait perdre de l’argent ». John McAfee a depuis rappelé quelques règles de sécurité pour identifier les faux comptes à son nom.

Though I am a security expert, I have no control over Twitter's security. I have haters. I am a target. People make fake accounts, fake screenshots, fake claims. I am a target for hackers who lost money and blame me. Please take responsibility for yourselves. Adults only please.

— John McAfee (@officialmcafee) December 28, 2017