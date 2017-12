BlackBerry 10 et Windows Phone 8.0 ne seront plus supportés par WhatsApp en 2018. Si vous tenez à l'app, il est temps de changer de smartphone.

C’est l’une des applications de messagerie instantanée les plus utilisées du monde et elle s’apprête à dire adieu aux systèmes d’exploitation qui riment avec « obsolète » aujourd’hui. Dans le viseur de Facebook, éditeur de l’application, deux OS mobiles : Windows Phone 8.0 et BlackBerry 10. Le premier est le système d’exploitation qui a suivi Windows Phone 7 et qui a été remplacé par Windows Phone 8.1 puis Windows 10 Mobile. Le second est le système d’exploitation maison de BlackBerry, la marque qui a connu son heure de gloire au tournant des années 1990 et des années 2000 — bref, avant que l’iPhone vienne l’ennuyer.

En pratique, les applications resteront utilisables pour les utilisateurs qui les ont déjà installées. Cela dit, vous ne pourrez plus créer de nouveau compte avec l’une ou l’autre de ces versions et si vous devez vous ré-authentifier, vous serez bloqué. En d’autres termes, si WhatsApp est au cœur de votre vie mobile et fait partie de vos applications privilégiées pour communiquer, vous marchez sur un fil en restant avec un smartphone équipé de l’un ou de l’autre des OS. Pire : WhatsApp a prévenu que les applications pourraient arrêter de fonctionner sans préavis. Bien entendu, elles ne seront plus maintenues ni mises à jour.

Si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone pour entamer sereinement l’année 2018 et apporter votre vieux Windows Phone ou votre BlackBerry à une recyclerie, vous pouvez consulter notre guide d’achat complet. Vous trouverez des modèles testés et approuvés par la rédaction de Numerama de 200 (voire moins selon les promotions) à plusieurs centaines d’euros.

L’arrêt du support sera effectif au premier janvier 2018.