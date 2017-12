Tesla n'a pas oublié de vous souhaiter un joyeux Noël en intégrant un easter egg rigolo dans le dernier firmware de ses voitures.

L’excellence se niche dans les détails et, à ce sujet, Tesla ne se moque pas de ses clients. Ainsi, comme l’an dernier, le constructeur américain s’est permis d’ajouter un petit easter egg rigolo dans le dernier firmware de ses voitures.

Aux couleurs de Noël, il permet de passer en mode Santa — via une touche dans le menu easter eggs ou en disant Ho Ho Ho par commande vocale — faisant apparaître un Père Noël et son traîneau sur le tableau de bord (à la place de la modélisation de la voiture) et jouant la musique Run Rudolph Run. Il reste actif durant la conduite, ajoutant des flocons de neige sur le trajet virtuel, symbolisant les autres voitures par des rennes et faisant retentir des cloches à chaque coup de clignotant. Avec l’Autopilot, la route devient même enneigée.

Un easter egg dans l’easter egg

Tesla ne manque donc pas d’humour et on peut entendre les rires du propriétaire d’une Model X ayant montré le mode Santa en action. L’an dernier, le clin d’œil de Noël était réservé au Model X et permettait de s’offrir un petit spectacle de son et lumière au gré des notes de Wizards in Winter (Trans-Siberian Orchestra).

Un petit spectacle de Noël en Tesla Model X, ça vous dit ? 🎅🤶 https://t.co/c7cQMVoArA — Numerama (@Numerama) December 21, 2017

Et parce que Tesla aime pousser ses concepts assez loin, Elon Musk a révélé sur Twitter, « une fois que vous avez installé le nouveau firmware Tesla, dites Ho Ho Ho. Il y a un easter egg dans l’easter egg, mais ce n’est pas drôle ». Là encore, la voiture se transforme en Père Noël mais joue l’horrible chanson Grandma Got Ran Over by a Reindeer. Elon Musk avait prévenu : ce n’est pas drôle… Enfin si, un peu quand même.