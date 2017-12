La ferme de batterie construite en moins de 100 jours par Tesla a été mise à l'épreuve. Un succès pour la firme d'Elon Musk.

Réduire Tesla à son activité dans l’automobile, ce serait oublier que l’entreprise fait aussi des batteries et compte bien maîtriser le cycle de l’énergie propre, du panneau solaire à la prise. En Australie, une immense ferme de batteries a été installée dans le sud du pays souvent soumis à des coupures d’un réseau électrique vieillissant et instable. Les 100 mégawatts d’énergie stockés par les batteries au lithium-ion ont été connectés au réseau électrique leur premier usage ne s’est pas fait attendre.

C’est d’ailleurs un large succès pour Tesla : en plus d’avoir le record de la ferme de batterie la plus grosse du monde, elle fonctionne exactement comme il faut. Même mieux que prévu : lors de la première panne du réseau électrique non loin de la région de Victoria, le dispositif a mis 140 millisecondes à se déclencher pour continuer d’alimenter les résidents en attendant que la centrale reprenne du service. Avant l’installation de Tesla dans la région, la coupure de courant aurait pu durer plusieurs heures.

Les solutions de secours qui étaient en place avant mettaient « plus d’une heure » à démarrer et à se synchroniser avec le réseau électrique de la région. Passer à cette solution, branchée sur un parc éolien dont elle récolte le surplus d’énergie produit, change littéralement la vie des citoyens. Et Elon Musk a tenu parole : la station a été construite en moins de 100 jours. À une semaine près.