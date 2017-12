Rue du Commerce propose aujourd'hui le Acer Swift 3 avec une configuration très intéressante à 699 euros au lieu de 1099 euros à son lancement.

Aujourd’hui, Rue du Commerce propose une offre sur le laptop 14 pouces Acer Swift 3 qui passe à 699 euros au lieu de 1 099 euros.

Le Acer Swift 3 est équipé d’un processeur Intel Core i5-8250U, de 8 Go de RAM, d’un stockage de 256 Go via SSD et, c’est à souligner, d’un GPU dédié : la Nvidia MX150 qui profite de la dernière architecture Pascal de Nvidia. Le tout avec une diagonale d’écran de 14 pouces, Full HD et avec une dalle glace bord à bord, pour seulement 1,7 kg.

Au vu de ces caractéristiques, le Acer Swift 3 vous permet, en plus des habituelles tâches bureautiques sans aucun ralentissement, de faire tourner certains jeux et de le raccorder à un écran secondaire sans problème. Il dispose, contrairement aux Macbook Pro, d’un lot de connectique très complet avec 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0, 1 port SD, une sortie HDMI et Jack et enfin d’un port USB C.

Pourquoi nous vous recommandons ce laptop ?

Parce qu’il propose une solution complète tout en étant compact et transportable

Parce qu’il est l’un des seuls laptops, hors gamer, à proposer un GPU dédié

Parce que, contrairement au Xiaomi Mi Air, il est en Azerty

Parce qu’à ce prix, il est beaucoup plus intéressant qu’à sa sortie

Attention, cette offre n’est disponible que jusqu’à l’épuisement des stocks actuels.

