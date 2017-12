Une vidéo enregistrée par un drone tend à prouver que la production de la Tesla Model 3 va beaucoup mieux. C'est ce qu'avait promis le constructeur pour cette fin d'année.

Ces dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour Tesla, qui a vécu au rythme des descentes et des montées de l’ascenseur émotionnel dans lequel il est installé. Un succès retentissant pour sa Model 3, un retard dans la présentation de son premier camion électrique, des gros problèmes de production pour son Model 3, un accueil chaleureux réservé à son poids lourd déjà très prisé en b-to-b : la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour le constructeur mais tel est le quotidien d’une entreprise qui réussit. Quoi qu’il en soit, Tesla semble petit à petit se débarrasser de son plus gros problème du moment, à savoir celui de sortir un maximum de Model 3 de ses usines.

Un drone et des Model 3

La Model 3 a démarré sa carrière en catimini, paralysée par des soucis de production assumés par Tesla. Aujourd’hui, les choses vont dans la bonne direction, en témoigne cette vidéo captée par un drone appartenant à un membre des forums Reddit et montrant des centaines et des centaines de Model 3 garées dans l’usine située à Fremont (Californie). « Nous espérons atteindre un taux de production de 5 000 Model 3 par semaine à la fin de Q1 2018 », expliquait Tesla au mois de novembre dernier, sachant qu’il vise les 10 000 à terme. Les images amateur sont plutôt très encourageantes même si on ne peut qu’estimer et spéculer.

Mais on n’oubliera pas de rappeler que Tesla a récemment ouvert les commandes à tout le monde, un autre signal positif envoyé pour rassurer les gens sur sa capacité à lancer la Model 3 dans le grand bain. Et surtout à honorer toutes les précommandes le plus rapidement possible.