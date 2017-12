Depuis que leur cours explose et que leur usage passe des initiés au grand public, les cryptomonnaies sont de toutes les conversations. Si vous craignez de vous retrouver sans argument lors d'un repas en famille en cette période de fêtes, nous vous avons préparé un guide de survie.

N’en doutez pas : cela va vous arriver. Cela commencera par un petit « et sinon, t’en penses quoi des bitcoins ? » ou par un « tu sais, depuis que j’ai ouvert un compte sur Coinbase, j’ai gagné un peu d’argent ». Car il y a un point commun assez général avec celles et ceux qui se sont lancés dans les cryptos : qu’ils ne connaissent pas les rudiments de la finance ou qu’ils aient participé à l’écriture d’un whitepaper sur un fork de l’Ethereum, ils voudront en parler.

Et si vous n’avez pas envie de passer votre réveillon à vous battre sur le statut de bulle ou pas bulle du marché des cryptomonnaies, le mieux est peut-être de prendre de l’avance : maîtrisez votre sujet et vous pourrez couper court à toutes les tentatives de tonton de vous impressionner avec ses 8 altcoins. Pour cela, nous avons de la lecture pour vous.

Blockchain : commençons par les bases

Pour vous familiariser avec le monde des cryptomonnaies, le mieux est de commencer par maîtriser les rudiments de la blockchain, la technologie qui les soutient. Cela tombe bien, nous avons écrit un dossier très complet sur ce qu’elle permettra de changer à l’entreprise si ses principes sont adoptés. Avec cet article, vous comprendrez les fondements philosophiques et techniques des cryptomonnaies et des transactions et vous pourrez discuter sereinement de leur avenir, avec des arguments et des contre-arguments. Et puis pas de guéguerre en vue : si certains doutent de la solidité des crypto’, la blockchain en tant que technologie met à peu près tout le monde d’accord.

Les banquiers les détestent ! Ces Français misent sur les cryptomonnaies !

Maintenant que vous en savez un peu plus sur les bases de l’avenir blockchain, passons à l’étape suivante : une cryptomonnaie, c’est quoi ? Notre article sur le sujet s’adresse à celles et ceux qui n’en ont entendu que vaguement parler et tente d’être assez clair, accessible et complet pour donner toutes les armes conceptuelles pour répondre à une pique entre deux passages de plats.

Ethereum et les contrats intelligents, ça marche comment ?

Si la discussion se prolonge malgré vos appels répétés à chanter O Holy Night en famille, elle va sûrement dériver vers Ethereum, la plateforme qui offre aujourd’hui le plus de possibilités concrètes (même si le monde a décidé qu’elle serait utilisée pour s’échanger des chats virtuels). Les ethers fascinent et permettent de dessiner un monde des cryptomonnaies qui n’est pas qu’un vecteur de spéculation et d’enrichissement : c’est donc tout naturellement que nous avons consacré un article complet à cette monnaie. Il est peut-être judicieux de lire les deux précédents avant de lire vous plonger dans celui-ci.

Il a prononcé ICO : que faire ?

C’est arrivé : vous vouliez découper la bûche tranquille et tonton vous a parlé de sa première participation à une ICO. Il ne sait pas où est son argent (peut-être disparu à tout jamais), mais il a un bout d’un projet dérivé des bitcoins. Si vous souhaitez pouvoir répondre sur la manière dont on crée une entreprise basée sur les cryptomonnaies et pourquoi certaines atteignent des valorisations impensables dans le monde réel, we got your back comme on dit à la Station F : notre article complet sur le sujet devrait vous mettre à jour.

Finie la spéculation, place à la techno-utopie

« Je t’ai offert 15 € sur Kraken ! Tu vas être le nouveau Bill Gates ! » : c’est la crypto-goutte d’eau qui fait déborder le crypto-vase. Vous avez bien l’intention d’enfoncer conceptuellement une bonne fois pour toutes votre spéculateur du dimanche qui vous sert d’oncle. Alors, allons-y : parlons petite utopie technologique, pouvoir et finance partagés par le peuple, décentralisation de tous les usages. Parlons smartphone blockchain. Du scam à grande échelle au projet bien réel, la blockchain dans votre smartphone pourrait être l’étape la plus décisive pour les technologies d’échange et de partage dont nous parlons. Une manière, presque, de refonder Internet. Rien que ça.

Promis, une fois que vous aurez joué cette carte, vous aurez gagné la soirée. Déjà l’heure d’aller au lit ? Vous méritez un peu de repos : spoiler, le nouvel an risque d’être du même acabit.