Google vient de proposer une application Chrome sur le Windows Store. Ce n'est qu'un lien hypertexte.

Le Windows Store n’est pas encore l’endroit le plus agréable d’Internet. À l’heure où les lignes sont écrites, taper « Chrome » dans la barre de recherche nous renvoie une application Google officielle qui n’est pas Chrome et plusieurs navigateurs tiers qui n’inspirent pas confiance. La pire d’entre elles se nomme Chrome-o et usurpe volontiers l’identité visuelle du navigateur de Mountain View pour proposer un navigateur « avec recherche sur Google ». Rien que ça.

Pour changer la donne, au moins aux États-Unis, Google a décidé de pousser son application Chrome dans le Windows Store. Ou plutôt, de créer une application nommée Chrome qui est en fait trois bouts de code présentant un lien amenant sur la page de téléchargement de Chrome… ouverte sur un navigateur tiers, donc au hasard Edge qui est préinstallé sur les ordinateurs Windows 10. Cela n’est donc pas une application, mais un lien hypertexte dans une application du Store.

Une occasion d’occuper l’espace tout en faisant un petit pied-de-nez à Microsoft qui oblige les applications pour naviguer sur le web à utiliser les moteurs de rendu HTML et JavaScript de Windows 10, quand Google utilise ses propres moteurs de rendu. Cette restriction est venue avec Windows 10 S, la version bridée de l’OS pensée notamment pour l’éducation. Google n’aurait qu’une solution pour apparaître en version complète avec Chrome sur le Windows Store : créer une application dédiée. Pas sûr que le jeu en vaille la chandelle aujourd’hui.