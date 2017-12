Aujourd'hui, eBay propose le Samsung Galaxy Note 8 à 679 euros au lieu de 1 009 euros à sa sortie.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le Samsung Galaxy Note 8 vous fait de l’oeil, mais son prix vous a rapidement refroidi ? Aujourd’hui, eBay le propose à un ticket beaucoup plus intéressant puisqu’il est à 679 euros jusqu’à l’épuisement des stocks au lieu de 1009 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy Note 8 est, tout simplement, l’un des meilleurs smartphones du marché sur Android. Il propose une solution complète dans un écran de 6,3 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels et des bords très réduits, en particulier sur les flancs.

Il dispose également d’un SoC Exynos 8895, le dernier né chez Samsung cadencé à 2,3 GHz et épaulé par 6 Go de RAM et d’un des meilleurs doubles capteurs du marché de 12 mégapixels. Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Note 8, n’hésitez pas à consulter notre test.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

Parce qu’il dispose d’un des meilleurs écrans du marché

Parce qu’il propose des photos de très bonne qualité

Parce qu’à ce prix, il est beaucoup plus intéressant qu’à sa sortie

Attention, cette offre n’est disponible uniquement jusqu’à l’épuisement des stocks !

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.