Vous recherchez une alternative efficace aux transports en communs qui soit à la foisrapide et mobile ? Aujourd’hui, la Xiaomi M365 en version certifiée européenne est disponible à 280 euros avec le code promo : OctAllezru365fr.

La Xiaomi M365, que nous avons pu tester, peut se transporter facilement : elle est repliable et ne pèse que 12,5 kilos. Son moteur de 500 W permet une vitesse de pointe de 25 km/h et sa batterie de 280 Wh lui procure une autonomie d’environ 20 km. Elle est classifiée IP54 et supporte une charge maximale de 100 kilos.

Elle est équipée de feux avants et arrières, d’un mode économie d’énergie, d’un frein antiblocage E-ABS et d’un régulateur de vitesse. Une application mobile, Ninebot, compatible iOS et Android permet de la paramétrer.

La version proposée aujourd’hui par GearBest est une version européenne certifiée, livrée avec un plug EU, un adaptateur et deux roues de rechange.

Pourquoi nous vous la recommandons ?

Parce qu’elle a un très bon rapport qualité/prix

Parce qu’elle est rapide et mobile

Parce que c’est une alternative intéressante aux transports en commun

