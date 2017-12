Vous cherchez des associations, des entreprises ou des initiatives près de chez vous pour consommer de façon responsable ? Une carte de France interactive et participative est là pour vous guider.

Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux ? Alors vous utilisez peut-être déjà des applications qui vous aident à accorder votre comportement à vos convictions profondes. Dans le domaine de l’alimentation par exemple, il existe diverses solutions pour éviter le gaspillage. Il y a aussi des démarches un peu plus généralistes, qui tentent de changer vos habitudes sans vous brusquer.

Vous voulez aller plus loin ?

L’initiative lancée conjointement par le mouvement Colibris et Le Marché Citoyen devrait vous intéresser. Via une carte interactive, nommée Près de chez Nous, il vous est proposé une base de données de 10 000 acteurs pour vous orienter vers une consommation responsable. Il suffit de renseigner sa ville, son code postale ou même son adresse pour voir ce qui existe à proximité.

Huit catégories existent : alimentation, habitat, éducation, mobilité, sorties, mode/beauté, voyages et économie/finances. En en sélectionnant une, vous pouvez affiner le tri avec une sous-catégorie (par exemple banque éthique et assurance, pour la dernière rubrique). Des options complémentaires peuvent être proposées, Dans « habitat », la rubrique du jardin dispose d’une liste déroulante pour préciser votre recherche.

Les acteurs sont surtout référencés en France métropolitaine. On trouve toutefois des marqueurs pour la France d’outre-mer (essentiellement en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie), dans quelques pays européens (Italie et Belgique) et dans le reste du monde, de façon très disparate.

À noter que l’outil se veut participatif : vous pouvez proposer une entrée.