L'expérience Notes, proposée depuis cet été par la fondation Mozilla, s'enrichit : il est possible dorénavant de synchroniser ses notes entre ses différents appareils connectés au compte Firefox, de manière sécurisée.

Il existe de nombreuses applications qui permettent de prendre des notes à la volée. Si vous préférez passer par un navigateur web, sachez que Firefox propose depuis cet été une expérience baptisée Notes, en la décrivant ainsi : « un bloc-notes simple et intégré à Firefox. Vous avez déjà eu besoin de noter quelque chose pendant que vous naviguez ? Cette expérience se révèlera utile ».

Quatre mois plus tard, l’expérience a évolué. Dans un article publié sur Medium mardi 12 décembre, le développeur Vlad Filippov, contributeur-clé du projet, annonce deux ajouts : le premier permet de synchroniser ses notes entre différents terminaux, via son compte Firefox. Quant au second, il vise à assurer la confidentialité du texte tapé par l’internaute grâce à la cryptographie.

Les notes de mise à jour précisent que le chiffrement des données dans le cadre d’un processus de chiffrement se fait avec Kinto. Il s’agit, détaillait en 2015 Michiel de Jong de l’équipe Firefox OS avant la sortie de la première version, d’un outil développé par l’équipe la fondation Mozilla pour sauvegarder, de manière chiffrée dans le cloud, les données d’une application qui fonctionne normalement hors connexion.

« La fonctionnalité est assurée par le compte Firefox pour l’authentification et Kinto pour le stockage des notes. Vos notes sont chiffrées de bout en bout à l’aide d’une clé dérivée du mot de passe du compte Firefox. La fonctionnalité de synchronisation chiffrée est basée sur le modèle de chiffrement Firefox Sync », détaille Vlad Filippov dans son papier.

Il ajoute qu’une note est chiffrée localement avec la méthode Galois/Counter Mode (GCM), un mode d’opération de chiffrement par bloc en cryptographie symétrique, avant d’être envoyée à l’instance du serveur Kinto. Dans ces conditions, la fondation Mozilla ne peut pas accéder au contenu des notes rédigées par un internaute utilisant cette fonctionnalité, les opérations cryptographiques se déroulant localement.

Enfin, en guise de conclusion, Vlad Filippov se permet une mise en garde d’utilisation : « gardez à l’esprit que si vous réinitialisez le mot de passe de votre compte Firefox, vous ne pourrez pas déchiffrer les données Notes stockées sur le serveur. Les données qui ont été chiffrées avec votre ancien mot de passe seront remplacées par votre contenu Notes local ».