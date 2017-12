Leagoo, une petite entreprise chinoise, nous propose le S9, un smartphone Android ressemblant à s'y méprendre... à l'iPhone X.

Reines de la copie, certaines entreprises chinoises ont semble-t-il trouvé leur maître. Leagoo n’y est en effet pas allé de main morte avec son nouveau téléphone, baptisé S9 — comme le flagship 2017 de Samsung — et dont le design s’inspire ouvertement de l’iPhone X — flagship 2017 d’Apple.

L’an dernier, le constructeur avait déjà frappé fort en copiant le Galaxy S8. On peut donc parler de récidive, sachant que le smartphone n’a pas encore été officialisé.

Copie presque conforme

Le Leagoo S9 arbore la même silhouette que l’iPhone X, la finition en moins. Bien qu’il soit décrié par certains, le notch n’a pas été oublié et distingue l’écran AMOLED de 5,85 pouces quasi bord à bord (il ne va pas jusqu’en bas). Bien évidemment, point de Face ID ou de technologie équivalente sur ce clone équipé d’un capteur d’empreinte digitale à l’arrière pour compenser (comme le Galaxy S9). La firme asiatique a également placé les capteurs photo de 16 millions de pixels à la verticale, à l’instar de l’iPhone X.

Selon la fiche technique reçue par nos confrères de The Verge, ce Leagoo S9 est alimenté par une puce MediaTek P40 (concurrence du Snapdragon 670) et revendique 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. Autant dire que les caractéristiques ne font pas rêver — surtout en comparaison des téléphones dont il s’inspire ouvertement. Bien entendu, le prix sera doux car inférieur à 300 $ sur le marché chinois. Pas sûr que vous ayez envie de l’importer néanmoins.